An diesem Samstag sollen bei einer Meisterfeier in Magdeburg knapp 120 Meister ihren Meisterbrief erhalten. Dazu werden unter anderem der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, und Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) erwartet. In Halle ist eine Meisterfeier für den 18. Juni geplant.