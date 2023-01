Schmidt gründete 1896 eine eigene Fabrik in Berlin, die er 1901 in Daimon Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co umbenannte. Dort wurden Batterien und Taschenlampen in Massenproduktion hergestellt. Die Marke Daimon konnte so die Weltmärkte erobern. Erst 1983, 35 Jahre nach Schmidts Tod, übernahm das Unternehmen Duracell das Daimon-Werk. Seit 2016 befindet sich im ehemalige Wohnhaus von Paul Schmidt das Daimon-Museum.