Nach den Waldbränden fordert Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze Änderungen am Konzept des Nationalparks Harz .

Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, man lasse im Nationalpark in vielen Bereichen der Natur seinen Lauf. Das sei von der Idee her nicht ganz verkehrt. Es bedürfe aber an der ein oder anderen Stelle einer gewissen Überarbeitung.