Die Landesregierung will am kommenden Dienstag über konkrete Maßnahmen zur Energieeinsparung entscheiden. Es gebe eine lange Vorschlagsliste. Im Gespräch sind zeitweise Schließungen von Behördenstandorten, Absenkungen der Raumtemperatur in Amtsstuben oder eine sparsamere Nutzung von Dienstfahrzeugen, wie sie von der Staatskanzlei schon umgesetzt wird. Nicht in der Diskussion sei die Schließung von Kitas.