Pandemie Corona-Lage: Haseloff will schnelles Bund-Länder-Treffen

Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich immer weiter zu. Der wichtige Inzidenz-Wert ist auf einem neuen Jahreshöchstwert. Auch die Situation in den Krankenhäusern verschärft sich. Die Gesundheitsminister haben am Freitag beraten, wie darauf zu reagieren ist. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff fordert eine neue Bund-Länder-Runde.