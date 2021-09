CO2-Abgabe und Kohleausstieg Haseloff will Energiekosten-Bremse

Das zweite Projekt wird in Halle angesiedelt und trägt den Namen "Gole(h)m. Es handelt sich um ein Forschungs- und Technologieprojekt, das mithilfe moderner Verfahren den massiven Lehmbau in Mitteldeutschland wiederbeleben soll.

Darüber hinaus kündigte der Ministerpräsident an, dass er die grüne Wasserstoffwirtschaft in Leuna voranbringen wolle. "Dort wird bereits ein großer Teil des Wasserstoffs in Deutschland erzeugt, das brauchen wir künftig für die Industrie."

In einem der Zeitungsinterviews äußerte sich Haseloff auch zur anstehenden Bundestagswahl an diesem Sonntag. Angesprochen auf die Chancen für die Union, sagte er der Volksstimme: "Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen." Bei der Regierungsbildung wäre ihm am liebsten eine Deutschland-Koalition – also eine Regierung aus CDU, SPD und FDP, erklärte er. In einem solchen Bündnis regiert Haseloff seit gut einer Woche auch in Sachsen-Anhalt.