Nach einem Jahr Pandemie kann Hausärztin Cordula Schöler endlich ihre Patienten und Patientinnen impfen. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Die Magdeburger Hausärztin Dr. Cordula Schöler gehört in der Corona-Pandemie zu den Menschen, die nicht meckern, sondern anpacken und helfen. Obwohl sie in ihrer Praxis gut zu tun hat, schlüpft sie immer wieder in ihren Schutzanzug, um die Bewohner von Seniorenheimen auf Corona zu testen. Auch mit dem mobilen Impfteam der Landeshauptstadt war sie schon unterwegs.

Über Ostern wird sich die Ärztin nun auf die ersten Corona-Impfungen in ihrer eigenen Praxis vorbereiten. "Ich mache jetzt seit gut einem Jahr Abstriche", sagt sie. "Leider musste ich meinen Patienten immer wieder sagen, dass sie Corona-positiv sind. Das war kein gutes Gefühl. Nun aber kann ich sie anrufen und mit ihnen einen Impftermin vereinbaren. Darüber bin ich wirklich froh."

Hausarzt-Impfungen ab Mittwoch

Die erste Spritze gegen Corona wird Cordula Schöler am kommenden Mittwoch aufziehen. An diesem Tag beginnt bundesweit das Impfen in den Hausarztpraxen. Cordula Schöler hat die ersten Impfdosen plus das benötigte Zubehör (Spritzen, Kanülen, NaCI-Lösung) über die Adler-Apotheke geordert, die sich im selben Haus wie ihre Praxis befindet.

Gert Fiedler, der in der Apotheke arbeitet, hat noch vor Ostern alle Impfstoff-Bestellungen von Hausärzten an ein Logistikunternehmen übermittelt, das die Impfstoffe aus einem Zentrallager des Bundes abholen wird. Der Bund ist es auch, der die Belieferung der Praxen mit Impfstoff koordiniert.

Gert Fiedler kümmert sich um die Belieferung von Hausärzten. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Spätestens am Dienstagnachmittag, so Fiedler, werden die ersten Chargen des Impfstoffs BioNTech/Pfizer an die Apotheken ausgeliefert. "Der Impfstoff muss zuerst aus dem Tiefschlaf geholt werden, also aufgetaut werden, denn er lagert bei minus 70 Grad." Sobald die Impfdosen gewissermaßen Betriebstemperatur erreicht haben, werden sie in die Apotheken transportiert. Dort können sie maximal fünf Tage bei zwei bis acht Grad im Kühlschrank lagern. Doch so lange will Fiedler nicht warten.

Vorteil: Hausärzte kennen Ihre Patienten

"Wir werden die Impfstoffe noch am Dienstag mit zwei Autos zu den Praxen bringen, die bei uns vorbestellt haben", so Fiedler. Beim Impfstart am Mittwoch wird auch Cordula Schöler mitmachen. Sie hat bereits vor Ostern die ersten Patienten angerufen, nach Feierabend, von Zuhause aus, und mit ihnen einen Impftermin vereinbart. "Die Patienten waren ganz gerührt und haben gesagt, vielen Dank, dass sie uns nicht vergessen haben."

In Großbritannien hat man gute Erfahrungen mit Corona-Impfungen in Hausarztpraxen gemacht. Die Ärzte kennen ihre Patienten, sie wissen, wer dringend Schutz benötigt. Ab Mittwoch soll dieses Prinzip auch in Deutschland angewandt werden.

Was Patienten tun können

Cordula Schöler bittet ihre Patienten darum, zum Impftermin in "leichter Kleidung" zu kommen. "Tragen Sie bitte keine Jacken und Pullover übereinander, sondern etwas, was man zügig ausziehen kann." Die Patienten können also selbst etwas tun, damit es beim Impfen zügig vorangeht. "Zum Impftermin sollten die Patienten auch den Impfausweis und die Chipkarte mitbringen", sagt Schöler. "Wer will, kann auch schon den Anamnese-Bogen und die Einwilligungserklärung für die Impfung vorher ausfüllen." Und noch etwas ist der Hausärztin wichtig: Niemand müsse Angst vor dem Pieks haben! "Mir liegt wirklich am Herzen zu sagen: Jede Impfung rettet Leben."