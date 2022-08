Der Landesrechnungshof hatte die Regierung mehrfach zum Sparen aufgefordert. Richter verwies in dem Zusammenhang auf hohe Sozialausgaben und Personalkosten. Beide machten zusammen etwa die Hälfte des Haushalts aus und gehörten auf den Prüfstand, so Richter. Mit rund 23 Milliarden Euro steht das Land Sachsen-Anhalt bei den Banken derzeit in der Kreide. Weitere Schulden will Richter derzeit nicht aufnehmen.