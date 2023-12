Der Kulturetat des Landes Sachsen-Anhalt ist für 2024 von 169 auf 212,6 Millionen Euro angestiegen. Diese Summe hat der Landtag in seiner Haushaltssitzung am Donnerstagabend beschlossen. Damit wurde der Kulturhaushalt um ungefähr 20 Prozent erhöht. Vorgestellt und eingebracht wurde der Haushaltsentwurf von Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU), der sich beim Parlament bedankte und klarstellte, dass es vorwiegend um langfristige Sonderinvestitionsprogramme des Bundes gehe, die gegenfinanziert werden müssten.

Die Theater in Sachsen-Anhalt erhalten im neuen Haushalt deutlich mehr Geld. Damit trägt die Landesregierung auch der Tatsache Rechnung, dass die Tarifaufwüchse und Mehrkosten durch die Inflation abgefedert werden müssen. Alle neun öffentlich finanzierten Theater und Orchester bekommen daher mehr: Die großen Häuser in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau erhalten je 770.000 Euro, das Theater Stendal 250.000 Euro, die Theater Eisleben und Naumburg jeweils 200.000 Euro.

Gerade für die Theater in Sachsen-Anhalt ist diese Entwicklung ein großer Sieg. Immerhin wurde noch vor wenigen Jahren darüber diskutiert, ob nicht einzelne Sparten oder ganze Häuser geschlossen werden sollen. Das Rainer Robra als Kulturminister direkt an die Staatskanzlei angebunden ist, war dabei sicherlich hilfreich. Außerdem sei man inzwischen recht gut darin, Bundesgelder abzuschöpfen. Dabei sei es erforderlich größere einzelne Projekte auch mit Landesgeldern gegenzufinanzieren, also mit Hilfe des Bundes nur noch ungefähr die Hälfte aufbringen zu müssen.

Außerdem wirft das Jubiläumsjahr 2025 zu Thomas Müntzer und 500 Jahre Bauernkrieg ihre Schatte voraus: Dafür soll das Schloss Allstedt saniert werden, wo der Reformator wirkte und sich wohl auch radikalisierte. Für das Jubiläumsjahr ist eine große Landesausstellung in Vorbereitung, an der sich auch das Kunstmuseum Moritzburg in Halle, die Luthermuseen in Wittenberg und Eisleben sowie die WErkleitz-Gesellschaft beteiligt sind.