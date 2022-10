Gräber etwas abseits

Vier Mensch-Tier-Gräber gibt es schon in Aschersleben. Das Grab ganz rechts ist ein Beispiel-Grab und nicht belegt. Bildrechte: Mandy Figur/Friedhof Aschersleben Bisher haben sich vier Familien in Aschersleben für diese Form der Bestattung entschieden. Die Grabstellen sind mit in den Erinnerungsgarten integriert, aber am Rand hinter einer kleinen Buchenhecke angeordnet, so dass sie etwas abgeschirmt sind. "Für die, die sich gestört fühlen könnten", sagt Mandy Figur von der Friedhofsverwaltung. "Das gibt es leider, dass gesagt wird, Tiere haben auf einem Friedhof nichts zu suchen."

Sie selbst sieht das anders, hat einen Hund, Schildkröten und Fische als Haustiere. Ihr Kind soll mit Tieren aufwachsen, die ganze Familie ist tierlieb. Da wundert es kaum, dass ein Familienmitglied von Mandy Figur, ihre Tante, die Erste war, die auf dem Grabfeld für Mensch-Tier-Bestattungen beigesetzt wurde. 2016 war das. Die Hündin ihrer Tante starb ein Jahr später und ist seitdem bei ihrem "Frauchen" begraben.

Angehörige: Wahl für Mensch-Tier-Grab fiel ganz leicht

Die Entscheidung für diese Art der Bestattung hatte Ellen Zastrow-Hoff getroffen, die Mutter von Mandy Figur, zusammen mit einer weiteren engen Verwandten. "Meine Schwester war unwahrscheinlich tierlieb, fast schon ein wenig verrückt", erinnert sie sich. "Ihr Tod kam sehr überraschend. Die Wahl, was nehmen wir jetzt für ein Grab, die fiel gar nicht schwer. Diese Entscheidung für Mensch-Tier-Bestattung war das Einfachste an der ganzen Sache", sagte die 56-jährige Ascherslebenerin MDR SACHSEN-ANHALT.

Die Hündin stammte aus Rumänien. Sie starb ein Jahr nach ihrem "Frauchen" und wurde bei ihr beigesetzt. Bildrechte: privat Ihre fünf Jahre jüngere Schwester hatte im Lauf ihres Lebens mehrere Hunde, immer aus dem Tierheim oder per Patenschaft aus dem Ausland. Tiere, denen es schlecht ging und die in Aschersleben noch ein paar schöne Jahre erleben durften. Ihre letzte Hündin war ein kleiner Mischling, "ein grauer Hund, der eigentlich überhaupt nicht schön war, aber doch so goldig", erzählt Ellen Zastrow-Hoff.



Der Hund sei sehr ängstlich gewesen und sehr fixiert auf ihre Schwester. "Sie haben sich wirklich geliebt. Der Hund sollte mal einen Tag bei unserer Mutti bleiben und ist dann ausgerissen in den Nachbarort, wo meine Schwester gewohnt hat, da ist er hingelaufen. Er wollte immer bei ihr sein." Selbst zur Arbeit nahm ihre Schwester den Mischling immer wieder mit. Sie war Altenpflegerin und wollte den alten Bewohnern eine Freude machen.

Die Schwester hätte es so gewollt