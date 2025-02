"Die Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt zu sterben, ist geringer geworden", sagt Rüdiger Braun-Dullaeus. Er ist Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie und Angiologie in Magdeburg. Das liege unter anderem daran, dass bei Notfällen die Transportwege ins Krankenhaus optimiert worden seien.

Laut dem Mediziner sind die Menschen besser über Herzerkrankungen aufgeklärt und wissen beispielsweise, wie sich ein Herzinfarkt äußert und was zu tun ist. Auch in der Therapie gebe es Fortschritte, sagt Braun-Dullaeus. Vor allem bei Herzinfarktpatienten in Krankenhäusern sei die Sterblichkeit auf rund fünf Prozent gesunken.