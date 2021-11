Für obdachlose Menschen gibt es in Sachsen-Anhalt Not-Unterkünfte und zusätzliche Hilfsangebote im Winter, wie zum Beispiel von der Bahnhofsmission.

Für obdachlose Menschen gibt es in Sachsen-Anhalt Not-Unterkünfte und zusätzliche Hilfsangebote im Winter, wie zum Beispiel von der Bahnhofsmission. Bildrechte: imago images / photothek

Sachsen-Anhalts Städte richten sich auch im zweiten Winter unter Corona-Bedingungen darauf ein, Menschen in Not Unterkünfte und zusätzliche Hilfe anzubieten. In Magdeburg gibt es eine Einrichtung für Obdachlose mit 88 Plätzen, die rund um die Uhr aufnahmebereit ist, wie ein Sprecher mitteilt. Die Kapazität sei seit Jahren konstant und noch nie ausgeschöpft worden.