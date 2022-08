Zwischen 2016 und 2020 gab es in Sachsen-Anhalt insgesamt 86 so genannte "Hitzetage", bei denen die Tagesmitteltemperatur mindestens 23 Grad Celsius betrug. An 18 dieser Tage starben rund 500 Menschen mehr als üblicherweise – es kam also zu einer Übersterblichkeit. Mehr als die Hälfte der Übersterblichkeit (rund 260 Sterbefälle) wurden an neun besonders heißen Sommertagen 2018 beobachtet, an denen Tagesmitteltemperaturen bis über 29 °C erreicht wurden.