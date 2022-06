Ein weiterer Grund für Hitzeschäden am Straßenbelag ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, vor allem im Schwerlastverkehr. Der durch die Hitze etwas aufgeweichte Belag wird durch die Reifen der schweren Lastwagen regelrecht weggedrückt, so entstehen vor allem auf der Lastwagenspur tiefe Spurrillen. Die Folge: Auf stark belasteten Straßen muss die Lastwagenspur teilweise schon nach zehn Jahren erneuert werden. Der eigentliche Zyklus liegt bei etwa 15 Jahren.

So war es wohl auch an dem betroffenen Autobahnabschnitt im Landkreis Wittenberg. Zwischen Coswig und Vockerode sei der betroffene Autobahnabschnitt in die Jahre gekommen und werde viel von Lastwagen frequentiert, teilte die Autobahn GmbH MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Die bundeseigene Autobahn GmbH erwartet im Gegensatz zum ADAC aber keine flächendeckenden Probleme in diesem Jahr. Es handele sich um Einzelfälle und nicht um generelle Probleme mit den Autobahnen in Sachsen-Anhalt, sagte der Sprecher der Autobahn GmbH Ost, Tino Möhring, MDR SACHSEN-ANHALT.

Durch den Klimawandel verlagern sich die Probleme für Straßenbauer. Im Sommer nehmen die Schäden durch Hitze an den Fahrbahnbelägen zu. Dafür gibt es aber in milden Winter weniger Schäden. Schließlich verursachen Frostschäden oft tiefe Schlaglöcher. In der kalten Jahreszeit mit lang anhaltenden sogenannten Frosttauwechseln zwischen plus drei und minus drei Grad fließt Tauwasser in kleinste Risse im Asphalt. In der Nacht gefriert es wieder und dehnt den Schaden aus. Die Folge: Die Fahrbahndecke wird quasi aufgesprengt.