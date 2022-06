Fakt ist: Autofahrer müssen sich in den Sommermonaten verstärkt auf Fahrbahnschäden durch hohe Temperaturen einstellen, teilt Katharina Lucà vom ADAC MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Insbesondere bei Temperaturen von über 30 Grad müssen Auto- und Motorradfahrer mit Blow-ups auf Autobahnen rechnen. Katharina Lucà ADAC

Sogenannte Blow-ups sind Aufwölbungen oder Aufbrüche der Fahrbahndecke. Hohe Temperaturen machen den Straßenbelag geringfügig weicher. An Übergängen wie Brücken wird dieser dann gegen das härtere Material herangeschoben. Ein Blow-up ist entstanden. Sie stellen eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar, da sie plötzlich und an unvorhersehbaren Stellen auftreten können.

Alte Straßen und Schwerlastverkehr machen Probleme

Ein weiterer Grund für Hitzeschäden am Straßenbelag ist das erhöhte Verkehrsaufkommen, vor allem im Schwerlastverkehr. Der durch die Hitze etwas aufgeweichte Belag wird durch die Reifen der schweren Lastwagen regelrecht weggedrückt, so entstehen vor allem auf der Lastwagenspur tiefe Spurrillen. Die Folge: Auf stark belasteten Straßen muss die Lastwagenspur teilweise schon nach zehn Jahren erneuert werden. Der eigentliche Zyklus liegt bei etwa 15 Jahren.

Betroffen von Hitzeschäden sind besonders alte, mehrfach reparierte Autobahnabschnitte und dort vor allem Fugen und Nahtstellen. Katharina Lucà ADAC

So war es wohl auch an dem betroffenen Autobahnabschnitt im Landkreis Wittenberg. Zwischen Coswig und Vockerode sei der betroffene Autobahnabschnitt in die Jahre gekommen, werde viel von Lastwagen frequentiert, teilte die Autobahn GmbH MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Unterschiedliche Strategien sind in der Erprobung

Der ADAC rät dem Bund als Eigentümer der Autobahnen zu einer langfristigen Strategie und Investitionen. Gefährdet seien die Betonfahrbahnen besonders, wenn sie bereits beschädigt seien.

Auf der A9 bei Coswig hat der Fahrbahnbelag unter der starken Hitze gelitten. Bildrechte: Autobahn GmbH Als kurzfristige Maßnahme habe man begonnen, auf den gefährdeten Abschnitten sogenannte Entspannungsschnitte anzulegen, die durch Asphalt ersetzt werden.



Technisch wird an verschiedenen Methoden geforscht, um Hitzeschäden auf den Straßen zu vermeiden. Helfen könnte eine hellere Oberfläche der Straßenbeläge. Dabei werden helle Mineralstoffe beigemischt, die den Asphalt weniger schnell aufheizen. Bis zu fünf Grad soll das bringen. Noch in der Entwicklungsphase ist eine Methode, die sicherlich noch effizienter, aber wesentlich teurer ist. Dabei wird mit einer Art Fußbodenheizung der Asphalt im Winter auf ein bis zwei Grad erwärmt und im Sommer die Wärme aus dem Asphalt geholt und verstromt.

Im Zweifelsfall haftet der Staat für Schäden

Bei Hitze müssen die Autobahn- und Straßenbaumeistereien die Fahrbahnen verstärkt kontrollieren und gegebenenfalls Warnschilder aufstellen oder die Strecken ganz sperren, klärt Lucá vom ADAC auf.

Nur wenn sie das nachweislich nicht getan haben und jemand zu Schaden kommt, muss der Staat für Schäden aufkommen. Katharina Lucà ADAC