Die neuen, heißen Temperaturen fallen in eine Zeit, in der Hitzerekorde beinahe schon Alltag sind. 2022 etwa war das im Durchschnitt bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland. Der vergangene Montag, der 3. Juli, war Forschenden aus den USA zufolge der weltweit heißeste Tag seit Beginn der globalen Wetteraufzeichnungen.

In Sachsen-Anhalt ist es im Sommer teilweise besonders heiß und trocken. So war Bernburg in den vergangenen Jahren mehrmals der heißeste Ort Deutschlands. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es in Bernburg selten regnet und es so wenig Möglichkeiten zur Abkühlung gibt. Am 30. Juni 2019 war in Bernburg eine Temperatur von 39,6 Grad Celsius gemessen worden. Sachsen-Anhalt ist das trockenste Bundesland Deutschlands und das schon seit fast 140 Jahren.