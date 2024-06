Auch in der Altmark müssen sich die Menschen auf große Hitze einstellen. Wie der Altmarkkreis Salzwedel am Dienstag mitteilte, hat der Deutsche Wetterdienst für diesen Landkreis eine Hitzewarnung für Donnerstag und Freitag herausgegeben (27. und 28. Juni). Wie es heißt, erwarten die Meteorologen an diesen Tagen im Norden Sachsen-Anhalts ebenfalls eine starke Wärmebelastung.