Hitzewarnung für weite Teile Sachsen-Anhalts

Am Donnerstag soll es in Sachsen -Anhalt wolkig und teils stark bewölkt. Im Tagesverlauf werden laut DWD regional Schauer und örtlich Gewitter erwartet. Es werden Höchsttemperaturen von 26 bis 30 erwartet. In der Nacht zum Freitag soll es dann vor allem im Süden und Teilen der Mitte zeitweise regnen.