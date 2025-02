Auch die Hochschule Anhalt in Köthen hat Fördermittel in Höhe von 1,7 Millionen Euro vom Land erhalten, damit sie ihre Forschungen zur Algenbiotechnologie vorantreiben kann. Mikroalgen sind vielseitig einsetzbar. Aus ihnen kann zum Beispiel Energie gewonnen werden. Außerdem sind sie nützlich für die Nahrungs- und Futtermittelbranche sowie für Pharma- und Kosmetikerzeugnisse.

Um das Kompetenzzentrum in Köthen soll nun ein landesweites Netzwerk auf- und ausgebaut werden. Dazu gehören sollen die geplante Algenfarm in Dessau, die Stickstoffwerke Piesteritz und das Unternehmen Gicon, das am Standort in Bitterfeld-Wolfen an der Kultivierung von Mikroalgen forscht.