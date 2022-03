Zugleich betonte der Minister, dass die 380 russischen Studierenden sowie die 24 russischen Mitarbeitenden an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt nicht in Mithaftung genommen werden sollen. "Dieser Krieg ist der Krieg des russischen Präsidenten. Anfeindungen und Drohungen gegen russische Mitmenschen haben an unseren Hochschulen keinen Platz."