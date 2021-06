So viel Präsenz wie möglich – gemäß den Vorgaben der Gesundheitsbehörden und entsprechend der internen Schutz- und Hygienekonzepten – das sind die Vorgaben der Landesregierung. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung betonte, ein Verbot der Präsenzlehre an Hochschulen habe es nie gegeben. Auch in Zeiten der Bundes-Notbremse seien praktische Lehrveranstaltungsformen unter strengen Voraussetzungen auch in Präsenz möglich gewesen.