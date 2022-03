In der neuen Version wurden den Angaben zufolge bereits Karten vom Deutschen Wetterdienst integriert – darunter auch regionale Warnkarten. Die App soll aber weiter ausgebaut werden. Noch in diesem Jahr soll sie an die Warn-Apps NINA (vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe), KATWARN (vom Fraunhofer-Institut) und die App vom DWD angekoppelt werden, damit mögliche Warnungen die Menschen noch besser erreichen.