Der sächsische Teil der Elbe soll vermutlich in zwei Tagen die höchste Alarmstufe 4 erreichen, so das Landeshochwasserzentrum. In Sachsen-Anhalt steige das Wasser demnach nur langsam aber dennoch an. Die Elbfähren Coswig, Prettin und Pretzsch im Kreis Wittenberg sind deshalb seit Sonntag außer Betrieb.