Es sei auch an den unterliegenden sachsen-anhaltischen Pegel mit Überschreitungen von Meldegrenzen und Alarmstufen im Laufe der nächsten Woche zu rechnen, heißt es in der Mitteilung. Eine Überschreitung der Meldegrenze am Pegel Wittenberg ist demnach in den frühen Morgenstunden am Dienstag zu erwarten, am Pegel Dessau-Leopoldshafen soll das in der Nacht zum Mittwoch passieren.