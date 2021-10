​ Nach der verheerenden Flut von 2013 war klar: Jetzt muss Geld her, die Schäden müssen reguliert werden und es braucht schnelle Hilfe. Seitdem sind acht Jahre vergangen und der Fluthilfetopf ist ziemlich leer. Das ist ein Problem, denn einige Projekte sind noch nicht fertig. In Halle betrifft das zum Beispiel die Eissportarena – deren Baustart für 2022 geplant ist – oder das Fußballnachwuchszentrum auf der Silberhöhe. Zu beiden Projekten sei man in Abstimmungen mit dem Land erklärt die Stadt Halle.

Olaf Meister, Finanzexperte der Grünen in Sachsen-Anhalt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Freie Mittel, die für Nachbewilligungen oder Kostensteigerungen genutzt werden könnten, gibt es aber nicht mehr. "Das musste man so kommen sehen", sagt Olaf Meister. Er ist der Finanzexperte der Grünen in Sachsen-Anhalts Landtag, war in der kürzlich zu Ende gegangene Wahlperiode Vorsitzender des Finanzausschusses. Jetzt sitzt er in der Opposition und erklärt: