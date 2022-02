Milde Temperaturen und Regen haben in Sachsen-Anhalt einige Flüsse anschwellen lassen. Insbesondere im Harz und im Harzvorland haben einige Flüsse fast die Alarmstufe 2 erreicht, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz in einer Hochwasserwarnung mit.

Schwemmholz blockiert das Wasser an einer Brücke in Wegeleben. Bildrechte: MDR/Matthias Strauss

Nach Angaben eines MDR-Reporters sind in Wegeleben und im Nachbarort Deesdorf bereits viele Grundstücke von der Bode überflutet und teilweise nicht mehr erreichbar. Auch Straßen, Wege und zahlreiche Felder seien überschwemmt. An einer Brücke am Ortseingang von Wegeleben sammele sich Treibgut.