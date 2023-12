An der Ohre in Wolmirstedt hatten die steigenden Wasserstände bereits an Heiligabend Auswirkungen für die Menschen. Der Flussbereichsleiter für Schönebeck, Roland Günther, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Wasserstände bedrohen die Wohngebäude der Anlieger." Man müsse fürchten, dass Wasser in die Häuser laufe. Anwohner berichteten MDR SACHSEN-ANHALT, es fehlten nur noch wenige Zentimeter, bis das Wasser in der Wohnung stehe. Ein Anwohner war am Sonntagvormittag damit beschäftigt, das Wasser zurückzupumpen.



In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr in Hötensleben in der Börde mehrere Keller auspumpen. Einsätze gab es auch im Harz: Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Harz MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, waren Einsatzkräfte am Sonntagvormittag in Berßel, Wasserleben und Tanne vor Ort, um Keller auszupumpen, Oberflächenwasser zu entfernen und Sandsäcke zu befüllen.