Durch ergiebigen Dauerregen war im Katastrophengebiet rund um den Jahreswechsel tagelang keine Entspannung in Sicht. Am Wochenende waren die Temperaturen in der Region entlang der Helme deutlich unter den Gefrierpunkt gefallen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden in der Nacht zu Dienstag Temperaturen unter minus zehn Grad gemessen. Auch in den kommenden Tagen halte der Dauerfrost weiter an. Am Freitag oder am Wochenende sollen die Temperaturen dann wieder über dem Gefrierpunkt liegen.