Mansfeld-Südharz sucht freiwillige Helfer Um die Einsatzkräfte in der Goldenen Aue, im Südharz und Sangerhausen beim Befüllen von Sandsäcken zu unterstützen, sucht der Landkreis Freiwillige aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus. Wer in den betroffenen Orten helfen will, kann sich hier melden:



• Sangerhausen: Bereitstellungsraum an der Wasserschluft (Firma Europool) in Sangerhausen

• Goldene Aue: Sandsackbefüllstation Berga

• Südharz: Treffpunkt um 13 Uhr bei der Firma BARO – Güterbahnhof Roßla an der Sandsackbefüllstation, Bitte Schaufeln mitbringen-



Wer unterstützen will, sollte Arbeitshandschuhe, Gummistiefel und Schaufel mitbringen.