Elbe-Höchststand in der Altmark bis zum 3. Januar

In Tangermünde wird der Hochwasser-Scheitel der Elbe bis 3. Januar erwartet, mit einer Höhe von 6,15 Metern – gute zwei Meter unter dem Hochwasser-Wert von 2013.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Stephan Schulz Am Pegel Wolmirstedt gilt für die Ohre weiterhin Alarmstufe 3. Hier lag der Wasserstand am Montagvormittag bei 2,48 Meter. Laut Hochwasservorhersagezentrale (LHW) fällt er zwar – allerdings nur gering, so dass die Warnstufe erhalten bleibt. Der Wolmirstedter Pegel verzeichnet seit Ende November Hochwasser.



An der Mulde bei Dessau-Roßlau fällt der Pegelstand ebenfalls weiter – am Sonntagvormittag auf 4,03 Meter. Damit gilt hier aktuell Alarmstufe 1.

An der Weißen Elster am Pegel Oberthau lag der Wasserstand am Sonntagvormittag bei 2,66 Meter. Damit fällt der Pegel hier und an den Nebenflüssen weiter langsam und fast überall unter die Grenze für Alarmstufe 3.

An der Unstrut am Pegel Wangen ist der Wasserstand indes mit 4,47 Meter am Montagvormittag fallend und damit nun unterhalb der Alarmstufe 3.

Hohe Wasserstände werden weiterhin an den Pegeln der Saale verzeichnet, auch wenn dort der Hochwasser-Scheitel bereits durch ist und bei Barby in die Elbe mündet. An den Unterpegeln Naumburg-Grochlitz und Calbe gilt nur noch Alarmstufe 1.