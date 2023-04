In Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen Tagen die Flusspegel gestiegen. Am Montag hat es Hochwasserwarnungen für das Gebiet der Bode, der Weißen Elster und deren Nebenflüsse gegeben. Betroffen waren auch die Ilse und die Elbe. Aktuell wird aber nur noch an der Elbe in Dresden Warnstufe 1 erreicht. Die Warnung gilt für Dessau-Roßlau, den Landkreis Wittenberg und den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.