Wenige Kilometer entfernt in Thüringen führte die Helme am Pegel in Sundhausen (Landkreis Nordhausen) am Freitagvormittag über zwei Meter Wasser und damit mehr als doppelt so viel wie am Vorabend. Das zeigen Daten der Hochwassernachrichtenzentrale. Damit wurde die höchste Meldestufe erreicht. Normalerweise beträgt der Wasserstand an dem Pegel rund einen halben Meter.