Die Wasserstände einiger Flüsse in Sachsen-Anhalt bleiben weiterhin hoch und steigen zum Teil. Für die Saale am Pegel Halle-Trotha gilt seit Sonntag die Hochwasser-Alarmstufe 2 von 4. Das hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LWH) mitgeteilt. Der Pegelstand steigt demnach weiterhin an, wenn auch nur leicht. Er befindet sich am Sonntag bei über 4,5 Metern.

Damit greifen in der Stadt verschiedene Maßnahmen, wie die Stadtverwaltung mitteilte:

Die Wege entlang des Saaleufers wurden für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

In Planena und Burgholz fährt die Feuerwehr regelmäßig Streife.

Geprüft wird auch eine Sperrung der Straße "Am Tagebau".

In der Peißnitzstraße wird die Straßenbeleuchtung abgeschaltet. Mit ähnlichem muss laut Stadt in mehreren weiteren Straßen gerechnet werden: Emil-Eichhorn-Straße/Saalepromenade, Robert-Franz-Ring, Gut Gimritz, Würfelwiese, Stadtschleuse, Ziegelwiese.

Anrainer der Saale werden weiterhin gebeten, individuelle Schutzmaßnahmen zu prüfen.

Am Montag wird nach den Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz auch am Saale-Pegel Bernburg Alarmstufe 2 erwartet. Am Pegel Naumburg-Grochlitz habe die Saale bereits am Samstag diesen Richtwert überschritten, von einem weiteren Anstieg werde jedoch nicht ausgegangen.

Wasserstand der Helme geht zurück, Alarmstufe 3 gilt weiter

An der Helme im Landkreis Mansfeld-Südharz geht der Wasserstand den Angaben zufolge dagegen inzwischen zurück. Demnach wurden in Bennungen sechs Zentimeter weniger (1,82 Meter) gemessen als noch am Samstag (1,88 Meter). Alarmstufe 3 bleibt demnach dennoch zunächst weiterhin bestehen. Sie gilt damit fast ununterbrochen seit mehr als drei Wochen. Bis zum 16. Januar galt sogar die Alarmstufe 4. Seinerzeit hatte der Pegelstand zwei Meter deutlich überschritten. Der LHW teilte mit: "Die Abgabe aus der Talsperre erfolgt weiterhin bezogen auf den Pegel Bennungen mit dem Ziel, die Wasserführung im Bereich der Alarmstufe 3 mit dem Ziel-Wasserstand von 1,85 Meter zu halten." An dieser Steuerung soll bis Montag festgehalten werden.