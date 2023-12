Durch die Regenfälle in der Nacht zu Samstag sind einige Flüsse in Sachsen-Anhalt wieder angestiegen. Die schauerartigen Niederschläge seien stärker ausgefallen, als zunächst prognostiziert, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW) am Samstag mit. Weil die Böden bereits gesättigt seien, habe dies in einigen Bereichen zu ansteigenden Wasserständen geführt. So sei an der Dumme in der Altmark der Richtwert der Alarmstufe 2 überschritten worden, nachdem sich die Lage dort in den vergangenen Tagen zunächst entspannt hatte.