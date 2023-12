In Magdeburg steigt der Pegelstand der Elbe nur noch langsam an. Am Sonntag lag der Messwert an der Strombrücke gegen Mittag bei 5,11 Meter, wie die Hochwasservorhersagezentrale mitteilte. Der Höchststand werde erst am Montag oder am Dienstag mit Werten um 5,20 Meter in der Landeshauptstadt erwartet. Eingerechnet ist hier bereits die Entlastung durch das Öffnen des Pretziener Wehrs am vergangenen Donnerstag. Seitdem wird ein Teil des Elbe-Hochwassers um Schönebeck und Magdeburg durch ein 21 Kilometer langes Umflutgebiet umgeleitet. Das hat den Daten zufolge den Anstieg der Hochwasser-Werte flussabwärts etwas abflachen lassen.