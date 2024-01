Versicherungen und Reparaturen Verbraucherzentrale berät Hochwasser-Geschädigte

22. Januar 2024, 05:00 Uhr

Die Verbraucherzentrale in Sachsen-Anhalt bietet in den nächsten Tagen Betroffenen des Hochwassers Hilfe an. Am 23. Januar sind Infostände in mehreren Orten geplant. Am 30. Januar gibt es dann einen Sonderberatungstag in Sangerhausen.