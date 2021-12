Millionenschwere Deichbauvorhaben stünden ab 2022 an der Elbe bei Schönhausen, zwischen Schönebeck und Magdeburg, an der Saale zwischen Barby und Calbe sowie an der Weißen Elster bei Zeitz an. In Blumenthal bei Burg beginne der Bau eines Polderdeiches. Aus Denkmalschutzgründen besonders anspruchsvoll werde sich der Deichbau rund um das Kloster Jerichow gestalten.