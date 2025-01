Hochwasserwarnungen Tauwetter und Regen: Flüsse steigen weiter an

Hauptinhalt

06. Januar 2025, 16:32 Uhr

Nach Schnee und Regen steigt in Sachsen-Anhalt die Hochwassergefahr. Die Hochwasserzentrale meldet an der Ilse im Harz und an der Dumme bei Salzwedel am Montag Alarmstufe 1.