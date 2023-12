In Sachsen-Anhalt gilt für einige Landesteile weiterhin eine erhöhte Hochwassergefahr. Nach dem Tauwetter und anhaltenden Regenfällen in den letzten Tagen sind die Pegel vieler Flüsse derzeit deutlich erhöht. An der Salzwedeler Dumme bei Tylsen in der Altmark gilt weiterhin Alarmstufe eins, an der Ohre bei Wolmirstedt in der Börde sogar Alarmstufe zwei.