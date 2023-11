Stichwort: Ohre, Jeetze und Dumme Die Ohre ist 130 Kilometer lang. Sie fließt von Ohrdorf und Brome in Niedersachsen über Jahrstedt im Altmarkreis Salzwedel nach Calvörde, Haldensleben, Wolmirstedt und Rogätz im Landkreis Börde. Dort mündet sie in die Elbe.



Die Jeetze ist ein rund 73 Kilometer langer Nebenfluss der Elbe. Sie fließt von Altferchau der südwestlichen Altmark Richtung Salzwedel weiter nach Niedersachsen über die Städte Wustrow, Lüchow und Dannenberg. Die Jeetze mündet bei Hitzacker in die Elbe.



Die Salzwedeler Dumme ist ein Nebenfluss der Jeetze. Sie entspringt zwischen Neuekrug und Höddelsen in der Altmark und fließt über Wallstawe, Tylsen und Salzwedel. Dort mündet sie im Bereich der Neustadt in die Jeetze.