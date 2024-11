Seit dem Jahrhunderthochwasser 2002 sind in Sachsen-Anhalt rund 1,5 Milliarden Euro in die Verbesserung des Hochwasserschutzes investiert worden. Damit entsprächen gut drei Viertel der insgesamt 1.370 Kilometer Landesdeiche der entsprechenden Norm, teilte das Umweltministerium mit. Zur Zeit des Hochwassers 2002 seien es nur fünf Prozent gewesen. Dennoch werde weiter in den Ausbau und die Sanierung der Deiche investiert.

Bildrechte: IMAGO / Koall