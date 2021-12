Rund drei Viertel aller Deiche in Sachsen Anhalt sind saniert. Das hat der Leiter des Landesbetriebes für Hochwasserschutz , Burkhard Henning, MDR SACHSEN-ANHALT bei einem Vor-Ort-Termin in Kleutsch bei Dessau-Roßlau mitgeteilt. Der Deich dort wird zurzeit erhöht und verstärkt.

Eines der wichtigsten Projekte in diesem Jahr war Henning zufolge die Deichrückverlegung an der Elbe bei Sandau im Landkreis Stendal. Auch im kommenden Jahr soll der Norden des Landes ein Schwerpunkt sein. Sanierungsarbeiten stehen aber auch am Umflutkanal bei Magdeburg und an der Saale an.