Schnapszahltage sind als Heiratstermine besonders beliebt. Auch am Mittwoch, den 02.02.2022 wollen sich wieder viele Paare in Sachsen-Anhalt das Ja-Wort geben, wie verschiedene Standesämter mitteilten. In Magdeburg, Halle, Wernigerode und weiteren Städten sind die meisten Termine schon lange vergriffen. Auch in Stendal und Gommern wird geheiratet. Besonders oft „Ja“ gesagt wird in Magdeburg. Dort heiraten an diesem Mittwoch elf Paare.