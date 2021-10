Unterschied zwischen Dorfladen und Hofladen In der Wissenschaft wird unter einem Dorfladen ein stationäres Gewerbe verstanden, welches in Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern Güter des täglichen Bedarfs anbietet. Ein Hofladen hingegen führt nicht immer alle Waren des täglichen Bedarfs, sondern konzentriert sich meistens auf landwirtschaftliche Erzeugnisse eines oder mehrerer Betriebe aus der nahen Umgebung.

Entstanden ist die Dorf- und Hofladen-Übersicht im Rahmen eines Forschungsprojekts des TECLA e. V. – einem Verein, der sich der Unterstützung älterer und hilfsbedürftiger Personen in ihrem Bestreben nach einer autonomen Lebensführung verschrieben hat – in Zusammenarbeit mit der Hochschule Harz . Ziel der Forschenden war es, der Frage nachzugehen, inwieweit bereits existierende oder künftige Dorf- und Hofläden mithilfe technischer Aufrüstung in die Lage versetzt werden können, ihre Öffnungszeiten auszuweiten – und das auch ohne zusätzliches Personal.

Denn in den allermeisten Fällen haben die kleinen Geschäfte nur wenige Stunden am Tag geöffnet, sodass nicht alle Berufstätigen das lokale Einkaufsangebot wahrnehmen können und auf Supermärkte und Discounter in Nachbargemeinden ausweichen. Viele Geschäfte sind so dauerhaft in ihrer Wirtschaftlichkeit gefährdet. Abhilfe könnten Selbstzahlsysteme schaffen, die es theoretisch möglich machen, Geschäfte rund um die Uhr geöffnet zu lassen.