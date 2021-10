Branche fordert Eingreifen der Politik Chemie- und Pharmaindustrie in Sorge wegen hoher Energiepreise

Die Chemie- und Pharmaindustrie ist nach Angaben des Verbandes in Deutschland nach der Autoindustrie und dem Maschinenbau die drittstärkste Industriebranche. Auch in Ostdeutschland ist sie die drittgrößte Branche und gehört laut Verband zu den größten Arbeitgebern. Bundesweit hat die Branche rund 465.000 Beschäftigte, in Ostdeutschland 54.500 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz in den neuen Ländern lag zuletzt bei knapp 27 Milliarden Euro (2020), Tendenz für 2021 steigend.