Am niedrigsten sind die Quoten nach Angaben der VdW in Halle (7,2 Prozent) und Magdeburg (10,1 Prozent), In den beiden Städten gebe es auch die meisten kommunalen Wohnungen. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt mehr als 156.000 kommunale Wohneinheiten. Für knapp 7.000 der Wohnungen fehlen laut VdW Angaben zum Leerstand.