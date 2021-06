Die Homeoffice-Pflicht in Deutschland entfällt aller Voraussicht nach im Juli. So will es die Bundesregierung. Damit dürften auch in Sachsen-Anhalt zehntausende Menschen wieder in die Büros zurückkehren. Und das vorerst dauerhaft: Denn die Wirtschaft und die Verwaltungen im Land haben lediglich gemischte Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht.