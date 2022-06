Der Unterschied zwischen Kopf- und Handarbeit bleibt aber trotz aller Digitalisierung bestehen. Das Bedienen von Maschinen oder Anlagen oder die Arbeit auf dem Bau erfordern wohl auch in Zukunft Anwesenheit vor Ort. In anderen Berufsfeldern, wie etwa der Pflege oder auch in der Kinderbetreuung, hat der bürokratische Aufwand allerdings so stark zugenommen, dass zumindest ein Teil der täglichen Verwaltungspraxis auch zu Hause erledigt werden könnte. Doch selbst hochmoderne Produktionsanlagen wie das neue Intel-Werk in Magdeburg werden wohl nicht vom heimischen Computer im Wohnzimmer gesteuert werden. Und so werden auch in Zukunft Menschen von zu Hause arbeiten, während andere täglich zur Schicht ausrücken.