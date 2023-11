Nach Angaben des Hospiz- und Palliativverbands Sachsen-Anhalt gibt es zurzeit 98 Betten in den sieben stationären Hospizen. Die Erhebung des Bedarfs erfolge mit Hilfe einer Durchschnittszahl – auf wie viele Einwohner ein Hospizbett kommen sollte. Demnach ist der Bedarf gedeckt. Allerdings teilte der Verband auf Nachfrage mit: "In allen uns bekannten stationären Hospizen gibt es eine 'Warteliste' – also Personen, die sich für eine Aufnahme ins stationäre Hospiz angemeldet haben."