Oster-Urlaub Hotels in Sachsen-Anhalt freuen sich über hohe Nachfrage

Nach zwei Jahren freuen sich die Hotels in Sachsen-Anhalt wieder über gestiegene Buchungszahlen. Das erste Mal seit Beginn der Pandemie sind die Corona-Maßnahmen an Feiertagen weitgehend aufgehoben. Auch am Flughafen Leipzig/Halle läuft der Betrieb wieder besser als in der jüngsten Vergangenheit.